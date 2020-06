Roma: presidente Municipio III, numeri su emergenza sociale ancora esasperanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se segnali di ripresa di una qualche normalità rispetto all'emergenza sanitaria si stanno finalmente delineando, "non può dirsi lo stesso per l'emergenza sociale. I numeri delle famiglie in condizioni di grave difficoltà economica sono ancora esasperanti". Lo dichiara, in una nota, Giovanni Caudo, presidente del III Municipio. "Laddove ancora si lamentano ritardi e omissioni da parte dei cittadini nella consegna dei buoni pasto - aggiunge - la spesa sospesa - rapida e mirata forma di assistenza promossa dalla solidarietà collettiva - è ancora una necessità per molte persone. Grazie a una cospicua donazione da parte dei membri della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni molte delle famiglie che versano in grave stato di necessità potranno ancora beneficiare di un aiuto alimentare diffuso nel nostro quartiere. I fondi verranno elargiti alla Croce rossa che si occuperà dell'acquisto dei prodotti di prima necessità presso i canali di vendita presenti sul territorio del III Municipio prima di provvedere il più celermente possibile alla distribuzione. Un'ulteriore donazione della stessa Chiesa, poi, dovrebbe a breve permetterci di aprire un nuovo piccolo emporio solidale per venire incontro alle necessità di quanti versano in situazioni di disagio economico più strutturale. Un sentito grazie ad Anziano Dini Ciacci, rappresentante della Chiesa in Italia, e alla comunità dei fedeli tutta ancora una volta in prima linea per sostenere le persone e il territorio". (Com)