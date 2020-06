Imprese: Di Maio, lunedì alla Farnesina firmeremo patto sull'export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì sarà firmato alla Farnesina un patto sull’export a sostegno del made in Italy: lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando dall’ambasciata italiana a Berlino al termine della sua visita di oggi nella capitale tedesca. Tra fondi già stanziati e nuovi fondi, ha spiegato Di Maio, si tratta di un patto per un ammontare di 1,3 miliardi di euro. Il titolare della Farnesina ha affermato che “aiuteremo le imprese”, non solo quelle grandi, ad andare sui mercati stranieri per vendere i loro prodotti. Tra le misure finanziate, ha indicato Di Maio, è previsto il voucher per l’export manager, per cui verranno dati soldi alle imprese “per poter assumere” una figura professionale che si occuperà dell’accesso ai mercato stranieri e delle esportazioni del made in Italy. (Pav)