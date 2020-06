Fase 3: Brunetta, Conte venga in parlamento per cercare coesione e convergenza su futuro paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venga in Parlamento, il presidente Conte, a dire cosa vuol fare e a cercare la coesione e la convergenza sul Piano Nazionale delle Riforme, sulla legge di Bilancio da anticipare entro l'estate, sui nuovi decreti, sui disegni di legge delega per le riforme, sui collegati alla Legge di bilancio. Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale pubblicato oggi sul Riformista. "E venga in Parlamento a chiedere un altro discostamento, che il centrodestra sarà prontissimo a votare, se coinvolto nella visione comune sul futuro del Paese. Ma "a gratis", come si dice, non ci sarà nessun voto favorevole del centrodestra su un terzo discostamento. Abbiamo già dato appoggio a due discostamenti votandoli, e il secondo con voti determinanti al Senato, in cambio di niente", aggiunge Brunetta. "E poi Conte chiarisca una volta per tutte cosa vuol fare del MES, del fondo Salva-Stati, di questi 37 miliardi, che sono gli unici, al pari delle risorse della Banca Europea per gli Investimenti, disponibili da subito", conclude.(Rin)