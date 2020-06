Decreto Scuola: Lega, 105 odg presentati, intervento di tutti i deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo della Lega alla Camera, in una nota, fa sapere che il partito è sceso "in campo intervenendo in aula fino le sei di questa mattina per opporsi in tutti modi al decreto scuola. Ha presentato 105 ordini del giorno per migliorare un testo disastroso, 83 dei quali approvati: chiediamo, in primis - si legge in una nota -, chiarezza sulla riapertura in sicurezza a settembre per tutti gli studenti e non solo per alcuni, la stabilizzazione dei precari e la presa in considerazione degli istituti paritari completamente dimenticati dal governo. La nostra battaglia proseguirà con l'intervento di tutti i nostri deputati presenti. Oltre 100 interventi per portare in parlamento le proteste, i dubbi e le incertezze di migliaia di insegnanti, studenti e famiglie, concludono i deputati leghisti.(Com)