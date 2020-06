Singapore: vice premier Heng, nostra forza non nella finanza ma nel capitale sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forza di Singapore a fronte delle avversità non sta nelle sue riserve finanziarie, ma nelle “profonde riserve di capitale sociale”. Lo ha detto oggi il vice premier e ministro delle Finanze Heng Swee Keat, secondo cui la crisi legata alla pandemia di coronavirus ha fatto emergere “il meglio dalla comunità”. Per esempio, ha osservato nel corso di un dibattito sul bilancio in Parlamento, “molti residenti hanno scelto di devolvere in beneficienza parte dei loro soldi” e oltre 10 mila persone si sono offerte volontarie negli ultimi due mesi per cause caritatevoli, come la distribuzione di aiuti alle fasce più vulnerabili della popolazione. Heng ha anche elogiato il modo in cui Singapore, anche attraverso il suo settore privato, ha fatto la sua parte per contribuire al contenimento della pandemia di coronavirus. “Il nostro capitale sociale è fatto di legami intangibili che uniscono una società multi-razziale. Si tratta di un clima di fiducia che ci lega tra di noi e che lega il popolo al governo”, ha dichiarato il vice premier.(Res)