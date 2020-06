Decreto Rilancio: iniziato incontro Zingaretti-associazioni agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato in videoconferenza l'incontro sul decreto Rilancio tra il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti e le associazioni degli agricoltori con il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini e il presidente della Cia Secondo Scanavino. All'incontro partecipano anche i rappresentanti dei gruppi parlamentari e i membri della segreteria del Partito democratico. Si tratta del quarto incontro organizzato dal Pd con le categorie produttive, le forze sociali, i rappresentanti delle Pmi, del commercio, dell'artigianato per fare il punto sulle misure per la ripartenza. (Rin)