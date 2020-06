Speciale infrastrutture: India e Australia firmano il partenariato strategico globale, legami più stretti in economia e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione tra India e Australia diventa una partnership strategica globale. Lo hanno sancito il primo ministro indiano, Narendra Modi, e l’omologo australiano, Scott Morrison, nel vertice virtuale organizzato in seguito alla cancellazione della visita di Morrison nel paese asiatico, a causa della pandemia di coronavirus. Una dichiarazione congiunta emessa al termine dei lavori definisce il confronto “cordiale” e “altamente produttivo”. I due premier, si legge nel comunicato, hanno osservato progressi nelle relazioni bilaterali in molti campi e si sono impegnati a elevare il partenariato strategico concluso nel 2009 a partenariato strategico globale, “in linea con il crescente impegno dell’India nella regione indo-pacifica” e con “l’approccio indo-pacifico dell’Australia e il suo Pacific Step-Up per il Pacifico meridionale”. I due leader, inoltre, hanno evidenziato l’importanza di una risposta coordinata a livello globale contro la pandemia e per costruire un mondo post Covid-19 prospero, aperto e stabile. Nell’ambito del partenariato strategico globale le parti hanno firmato diversi documenti e individuato un’ampia gamma di settori in cui rafforzare la cooperazione: scienza, ricerca e tecnologia; dominio marittimo; difesa e sicurezza; multilateralismo e istituzioni; economia; cultura e rapporti interpersonali. (Res)