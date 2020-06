Speciale infrastrutture: Zicchieri (Lega), i "no" del M5s affondano il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I continui "no" del M5s affondano il Paese. Lo afferma, in una nota, Francesco Ziccheri, coordinatore del Lazio e vice capogruppo alla Camera della Lega. "Su rifiuti, stadio di Roma e Olimpiadi emerge in maniera lampante la cultura oscurantista del M5s, assolutamente incapaci di attuare politiche e investimenti per sviluppare i territori. Così facendo - sostiene Zicchieri - il Lazio e l'intero Paese perdono occasioni importanti di crescita e di realizzazione di infrastrutture che invece sarebbero vitali, ancor più in questa drammatica fase in cui c'è più che mai necessità di crescere con progetti ambiziosi". (Com)