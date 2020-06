Speciale infrastrutture: De Micheli, garantire regole omogenee per mobilità, accordi bilaterali sono contro spirito europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, intervenendo oggi alla videoconferenza informale dei ministri dei Trasporti Ue ha voluto ringraziare "la Commissione e la presidenza per l’importante lavoro svolto in questi mesi, in stretto coordinamento con gli Stati Membri, nel momento più buio dell’emergenza Covid-19. E’ di fondamentale importanza che anche le prossime fasi siano segnate da uno stretto coordinamento e dall’assenza di discriminazioni tra Stati Membri", ha rimarcato. "E' necessario stabilire regole omogenee per la mobilità aerea, marittima e terrestre per garantire un viaggio sicuro e senza soluzione di continuità in tutta Europa, anche attraverso protocolli armonizzati in ambito Ue per i sistemi di trasporto transfrontalieri. E’ fondamentale - ha continuato De Micheli - garantire condizioni di parità nel settore dei viaggi. Gli accordi bilaterali, al di fuori di un quadro europeo comune, non sono né una soluzione praticabile né giusta. Sono contro lo spirito europeo". (Com)