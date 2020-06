Speciale infrastrutture: De Micheli, sì a semplificazione ma senza cedere a deregulation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul settore delle Infrastrutture il modello del governo si basa sulla semplificazione "senza cedere di un centimetro alla deregulation": lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Radio1 Rai. "Noi abbiamo l'esigenza di proteggere i nostri cantieri e i soldi degli italiani dalle attività di corruttela, per questo il modello che abbiamo in testa è un modello che si attesta dentro un modello di semplificazione e dall'altra parte non cede di un centimetro alla deregulation. Deve esistere un modello che protegge dalla corruzione e dalla infiltrazione con protocolli anti-mafia e protegge i cantieri, il lavoro", ha detto. Il ministro ha poi sottolineato che è già stata finanziata l’Av Reggio Calabria-Salerno, e "stiamo raddoppiando ed elettrificando le linee. Per il sud ci sono grandi investimenti". In questi mesi di emergenza da Covid-19, ha aggiunto De Micheli, "i cantieri non hanno mai chiuso. I progetti in campo richiedono una grande energia sulle risorse umane. Sono le persone che fanno i progetti". (Rin)