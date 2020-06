Speciale infrastrutture: De Micheli, Alitalia non sarà competitor delle low-cost

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alitalia non sarà competitor delle low-cost: lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Radio1 Rai. "L'Alitalia tornerà ad essere una grande azienda se riuscirà a collegare l’Italia con le grandi città del mondo. Non sarà competitor delle low-cost", ha sottolineato. "Sia chiaro che non c'è alcun interesse da parte del governo a danneggiare le low cost. Abbiamo scritto nel decreto Rilancio regole uguali per tutte perché la concorrenza anche nel settore aereo è importantissima anche per il rilancio dell'Italia", ha spiegato. "Guai far ritornare Alitalia a una situazione di monopolismo che fa sedere le persone", ha aggiunto il ministro. Infine, commentando la possibilità di riprendere il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, De Micheli ha detto: "Ho un atteggiamento laico sullo stretto di Messina. Con l’arrivo delle risorse europee possiamo immaginare una fase di progettazione", ha concluso. (Rin)