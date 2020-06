Speciale infrastrutture: Pace (Fd'I), viadotto Montoro, no commissari straordinari ma azione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non servono commissari con poteri straordinari ma un governo che intervenga con azioni concrete e con gli strumenti a sua disposizione secondo criteri di urgenza, attuando modelli di efficienza e snellezza come avvenuto in situazioni purtroppo più gravi registrate in Italia”. Così Eleonora Pace, capogruppo Fratelli d'Italia, in una nota in riferimento alla chiusura del viadotto Montoro. “In questi primi giorni di ripresa degli spostamenti e di piena riapertura di tante attività produttive, economiche e sociali - ha affermato Pace - si è spesso fatto riferimento a situazioni simili a quelle che si registrano nei periodi postbellici e, tanto per rendere tutto più coerente, ponti e strade della nostra regione si manifestano in tutta la loro inadeguatezza, come se fossero stati oggetto di bombardamenti, creando un corto circuito della viabilità che da nord a sud spacca la nostra regione esponendola a situazioni di straordinaria difficoltà. L'interruzione della E45 è un'emergenza che va al di là dei confini regionali, interessando le comunicazioni da e verso il Centro Italia e le preoccupazioni che da più parti sono state espresse non solo sono condivisibili ma chiamano tutti i livelli istituzionali a fare la loro parte responsabilmente, per chiedere che si faccia bene e in fretta il lavoro necessario per il ripristino di questo vitale collegamento. L’Anas sta procedendo ad una verifica su tutti i viadotti di propria competenza, registrando purtroppo diverse criticità in alcune infrastrutture e in questo quadro, caratterizzato da grandi disagi, credo vada dato il giusto riconoscimento alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e all’assessore Enrico Melasecche di avere, fin dall’inizio del loro mandato, dato grande attenzione alla sicurezza delle nostre infrastrutture stradali chiedendo e sollecitando i vertici regionali e nazionali dell’Anas ad effettuare accurati monitoraggi che hanno purtroppo in molti casi portato alla chiusura del traffico per interventi urgenti". (Ren)