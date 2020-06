Coronavirus: Bankitalia, protrarsi pandemia avrebbe impatto severo su indicatori economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un protrarsi della pandemia di Covid-19 o la necessità di contrastare possibili nuovi focolai potrebbero determinare uno scenario ancora più severo rispetto a quello profilato con la pubblicazione delle proiezioni macroeconomiche di Bankitalia per il triennio 2020-2022, che stimano in particolare una contrazione del Pil al 9,2 per cento nell’anno corrente. Stando al documento pubblicato da Bankitalia, tali possibili sviluppi negativi potrebbero avere ripercussioni ancora più marcate sulla fiducia e le decisioni di spesa dei cittadini e sugli investimenti delle imprese, determinando anche cali più consistenti nel commercio globale e nuove strozzature alle catene globali del valore. In tale scenario, si legge nella nota, si ipotizza una caduta della domanda estera più marcata rispetto allo scenario di base dell’anno in corso, con una ripresa ben più lenta in termini sia di commercio che di flussi turistici; nuove sospensioni dell’attività economica a causa dell’emergere di nuovi focolai; e un aumento dei rendimenti a lungo termine di circa 50 punti base con un irrigidimento delle condizioni di credito. In uno scenario del genere, il Pil potrebbe subire una contrazione del 13 per cento una ripresa più lenta del previsto nel 2021. (Com)