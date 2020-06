Russia: utile Sberbank in ripresa dopo il forte calo di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca russa Sberbank a maggio ha guadagnato 45 miliardi di rubli (582 milioni di euro), il 40 per cento in meno su base annua ma in crescita rispetto al mese precedente. È quanto si apprende dai documenti operativi della banca, citati dal quotidiano "Vedomosti". Rispetto ad aprile il profitto della banca statale è cresciuto quasi quattro volte; lo scorso mese era invece sceso a 11,5 miliardi di rubli (149 milioni di euro) su base annua. (Rum)