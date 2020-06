Speciale energia: Pellegrini (Allianz), sostenibilità sarà ancora più importante dopo la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’importanza della sostenibilità verrà ulteriormente accentuata nel mondo post Covid-19: si tratta di un trend già avviato, che diventerà sempre più evidente. Così Giulia Pellegrini, vice amministratore delegato Em Fixed Income di Allianz Global Investors, durante il secondo appuntamento del ciclo di eventi Saipem Open Talks dal titolo “Mozambico: tra transizione energetica e nuovi equilibri geopolitici”. “La crisi ha portato a galla difficoltà preesistenti nelle nostre economie: fattori ambientali, sociali e relativi alla governance diventeranno sempre più rilevanti per il processo decisionale degli investitori istituzionali”, ha spiegato, sottolineando che i sondaggi economici ad oggi fanno pensare ad una ripresa molto più lenta del previsto. Parlando dell’impatto della pandemia sull’economia globale, con un forte apprezzamento del rischio sui mercati internazionali, Pellegrini ha spiegato che le conseguenze saranno particolarmente severe in Africa, a causa soprattutto della riduzione della domanda interna e dei flussi di capitale dall’estero. Per quanto riguarda il Mozambico, Pellegrini ha affermato che il paese “ha l’occasione di lavorare ad una serie di riforme che già avviato: il potenziale del paese è enorme, così come i progressi raggiunti” nel campo dell’abbattimento della soglia di povertà e alle iniziative avviate dal governo in materia di salute pubblica e previdenza sociale. (Ems)