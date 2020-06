Speciale energia: Margherita (Ceo Turbolabor), così abbatteremo consumi elettrici della refrigerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La catena del freddo impatta per il 17% sui consumi energetici del Pianeta e la nostra tecnologia, applicata alla refrigerazione industriale e domestica, consente di recuperare l'energia altrimenti persa, riducendo l'impatto degli impianti sull'ambiente". Lo ha dichiarato Mauro Margherita, Ceo di Turboalgor, la startup che punta a rivoluzionare la catena del freddo, in occasione della giornata Mondiale dell'Ambiente, istituita dalle Nazioni Unite il 5 giugno per riflettere anche sull'uso delle risorse del Pianeta e sull'uso delle nuove tecnologie, specie in settori dall'alto impatto ambientale. In una nota il progetto: "Turbolagor adatta una tecnologia come il turbo delle auto, agli impianti frigoriferi. Il turbo consente di recuperare parte dell'energia che viene persa nella valvola di laminazione, dove il liquido refrigerante passa da un'alta ad una bassa pressione. I risultati? L'incremento della potenza frigorifera fino al 56 % dell'impianto e una riduzione dei consumi fino al 23%". (Ren)