Speciale energia: Alverà (Snam), riduzione emissioni e consumi fossili è solo temporanea

- La riduzione delle emissioni e dei consumi di carbone e carburanti fossili è solo temporanea poiché associata alle serrate: soprattutto in paesi come la Cina tutto riprenderà come prima, e ci troviamo già su una traiettoria di crescita costante in termini di emissioni. Così Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, durante un webinar organizzato dalla Luiss Business School. “L’attuale mix energetico globale, proiettato al 2040, si potrebbe suddividere in un quarto a carbone, altri due per petrolio e gas e un altro finale per le fonti rinnovabili: grazie all’elettrificazione dei settori confidiamo che il comparto delle rinnovabili possa arrivare al 30-40 per cento del mix”, ha spiegato Alverà, sottolineando però la necessità di decarbonizzare il restante 60 per cento non necessariamente attraverso l’elettrificazione dei settori, che non può essere applicata a tutte le attività. Nel suo intervento, l’Ad di Snam ha affermato che “un paese come l’Italia potrebbe arrivare entro il 2050 ad avere nel suo mix un 20-25 per cento di idrogeno, che è tantissimo”. In ogni caso, ha concluso, tra le fonti fossili “sarà il gas ad essere quella prevalente, dal momento che ad oggi è quella che costa meno e con meno emissioni”. (Ems)