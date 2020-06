Speciale energia: Germania, ordini industria in calo del 25,8 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, ad aprile scorso gli ordini del settore industriale della Germania sono crollati del 25,8 per cento su base mensile. È quanto reso noto dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta della maggiore contrazione dall'avvio delle serie storiche nel 1991. Il dato supera nettamente le aspettative, che davano il calo al 19,7 per cento dopo quello del 15 per cento registrato a marzo scorso. Per il ministero dell'Economia e dell'Energia, il declino degli ordini industriale dipende dalle misure restrittive attuate “nella maggior parte dei principali mercati” per contenere la diffusione del coronavirus. In particolare, gli ordini interni sono diminuiti del 22,3 per cento, mentre quelli dall'estero sono precipitati del 28,1 per cento. Per quanto riguarda l'Eurozona, la picchiata è stata del 30,6 per cento. Per il resto del mondo, il dato è del 26,7 per cento. (Geb)