Speciale energia: fonti stampa russa, riunione Opec+ proseguirà anche domani

- La riunione dei paesi Opec+ sulla riduzione della produzione di petrolio si terrà sicuramente sabato 6 giugno. Lo ha confermato all’agenzia di stampa “Ria Novosti” una fonte del ministero dell'Energia della Federazione Russa. La riunione nel formato Opec+ si sarebbe dovuta tenere il 9 e 10 giugno ma è stata anticipata a ieri sera. Da alcuni giorni diversi media sostengono che Arabia Saudita e Russia, che rappresentano i capifila, rispettivamente, dei paesi membri dell’Opec e di quelli non facenti parte del Cartello petrolifero, avrebbero raggiunto un accordo per mantenere in vigore i tagli alla produzione a 9,7 barili al giorno sino al primo settembre. Questa misura quindi verrebbe estesa di altri due mesi rispetto all’intesa raggiunta nell’ultima riunione dell’Opec+. (Rum)