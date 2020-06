Hong Kong: legge sulla sicurezza, la Corea del Nord sostiene la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord sostiene l'applicazione da parte della Cina della nuova legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong. È quanto emerso da un incontro tra il ministro degli Esteri della Corea del Nord, Ri Son Gwon, e l'ambasciatore cinese a Pyongyang, Li Jinjun, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa nordcoreana "Kcna". "La questione di Hong Kong fa parte degli affari interni della Cina e le interferenze esterne violano la sovranità cinese. La Corea del Nord sosterrà attivamente il partito e il governo della Cina nella difesa della sovranità nazionale, della sicurezza e dell'integrità territoriale", ha affermato il ministro nordcoreano. L'ambasciatore cinese Li ha espresso gratitudine per il sostegno della Corea del Nord. In riferimento a un tweet del presidente Usa Donald Trump, la Corea del Nord ha dichiarato ieri che gli Stati Uniti non sono in grado di criticare la Cina su Hong Kong o sui diritti umani, quando Washington minaccia di "scatenare cani" per reprimere le proteste contro il razzismo. (Cip)