Cultura: Istituto italiano a Stoccolma lancia il progetto “Touchdown Italy”

- In occasione della terza edizione di “Fare Cinema”, l’iniziativa promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in collaborazione con il ministero per i Beni e le Attività culturali, Anica e Luce Cinecittà, dedicata ai professionisti dell'industria cinematografica italiana che contribuiscono alla diffusione del cinema italiano nel mondo, l’Istituto italiano di cultura di Stoccolma presenta dal 10 al 22 giugno in collaborazione con Shortly, piattaforma video-on-demand svedese per corti, “Touchdown Italy” un progetto che prevede lo streaming gratuito di una selezione di cortometraggi italiani. L’obiettivo è quella di utilizzare la forma del cortometraggio contemporaneo, restituendo anzitutto a questo genere cinematografico il suo pieno valore artistico e culturale, e poi, attraverso un racconto complessivo che tocca i toni della cronaca, del dramma intimo, della commedia sociale, raccontare la cultura del nostro paese. La selezione presentata in occasione di Touchdown Italy annovera una serie di titoli che hanno partecipato a festival nazionali e internazionali ottenendo riconoscimenti significativi di pubblico e critica. (Com)