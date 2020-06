Spagna: Ennio Morricone insignito del premio "Principessa delle Asturie per la Arti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il celebre compositore italiano Ennio Morricone è stato insignito del prestigioso premio "Principessa delle Asturie per la Arti", giunto nel 2020 alla 40ma edizione. Si tratta di uno dei più importanti riconoscimenti in Spagna assegnato a personalità di spicco del mondo della cultura a livello internazionale. La giuria, che quest'anno si è riunita per via telematica a causa del coronavirus, ha valutato 42 candidati di 21 nazionalità diverse ed ha deciso di premiare Morricone ed il compositore statunitense John Williams. (Spm)