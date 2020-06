Cassino: ferisce carabinieri e poliziotti intervenuti per calmarlo, arrestato 22enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha ferito con cocci di vetro carabinieri e poliziotti intervenuti per calmarlo. È accaduto ieri sera nella frazione Sant’Angelo di Cassino dove i militari sono stati chiamati dal titolare di un bar del centro a causa di un 22enne del posto che infastidiva la clientela. I carabinieri, quindi, giunti sul posto hanno tentato di convincere il giovane ad uscire ma, per tutta risposta il 22enne gli si è scagliato contro e contro un agente della volante di polizia di Stato intervenuta in supporto colpendoli con calci, pugni e una bottiglia di birra rotta. Solo dopo non poche difficoltà, gli operanti riuscivano a bloccato e trarlo in arresto. A causa delle lesioni subite, gli operanti hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Cassino riportando lesioni guaribili dai 4 ai 20 giorni. Il giovane è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico ufficiale.(Rer)