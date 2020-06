Repubblica Ceca: Praga espelle due diplomatici russi per caso avvelenamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca ha deciso di espellere due diplomatici russi in relazione alla presunta minaccia di avvelenamento ai danni di politici locali praghesi. Lo hanno riferito alla stampa oggi il premier ceco Andrej Babis e il ministro degli Esteri Tomas Petricek. "Le informazioni e le prove raccolte dai servizi di informazione e sicurezza (Bi) mostrano chiaramente che il caso sia emerso da una lotta interna al personale dell'ambasciata russa a Praga. Un suo membro ha inviato ai nostri servizi informazioni false su un presunto attacco a politici cechi. In aggiunta al lavoro dei nostri servizi, ha provocato un'ennesima complicazione nei rapporti russo-cechi e ha danneggiato il buon nome della Federazione Russa e della Repubblica Ceca", ha detto Babis. Petricek ha spiegato che si è cercato di risolvere la questione in modo discreto e dialogando con la parte russa fin dall'inizio. Tutto è cominciato a fine aprile, quando il settimanale ceco "Respekt" aveva rivelato il presunto arrivo di un'agente dei servizi segreti russi a Praga con una valigetta contenente ricina. Il settimanale suggeriva che la tossina potesse essere usata contro politici cechi invisi al Cremlino, in particolare il sindaco di Praga, Zdenek Hrib, e il presidente del sesto municipio della capitale della Repubblica Ceca, Ondrej Kolar. (Vap)