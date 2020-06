Brexit: Barnier, nessun progresso significativo, non possiamo continuare così per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun progresso significativo tra Unione europea e Regno Unito sulla Brexit. Lo ha detto il capo negoziatore dell'Ue, Michel Barnier. "Sui punti" della discussione in corso "non si sono fatti progressi significativi dall'inizio dei negoziati. E penso che non possiamo continuare così per sempre. A maggior ragione perché il Regno Unito ha rifiutato di estendere il periodo di transizione, quindi di dare più tempo ai negoziati. Su questo punto, da parte nostra e come ha detto più volte la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, siamo sempre aperti a una possibilità di estensione di uno o due anni tempo che è previsto e possibile secondo l'accordo di ritiro e la nostra porta resta aperta", ha detto. (Beb)