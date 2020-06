Libia: Sarraj a Merkel, "non diremo di no a un dialogo serio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha assicurato che il suo esecutivo "non si rifiuterà di partecipare ad un dialogo serio con una controparte che veramente voglia uno stato democratico, moderno e non militare". Parlando oggi nel corso di un colloquio telefonico con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, il premier di Tripoli ha spiegato che "c'è chi propone delle manovre politiche e non delle iniziative al fine di dare un ruolo alla sua personalità, muovendosi nell'interesse personale e non per il bene del Paese". Dal canto suo, la Merkel ha assicurato di rimanere ferma su quanto deciso alla Conferenza di Berlino e sul ritorno al processo politico, disponibile a sostenere qualsiasi processo volto a garantire pace e stabilità alla Libia. (Res)