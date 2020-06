Ambiente: D’Incà, puntare su ecologia e sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’emergenza coronavirus bisogna ripartire pensando anche all’ambiente, puntando sullo sviluppo sostenibile e su un uso consapevole delle risorse del pianeta. Lo sostiene il ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D’Incà, che su Facebook posta una foto in cui tiene la figlia sulle spalle davanti a un albero. “Mia figlia Maria Deva ha solo 3 anni ma, secondo me, ha già le idee molto chiare su quanto sia importante il rispetto dell’ambiente – scrive il ministro -. In questa foto di qualche giorno fa stiamo raccogliendo ciliegie e parlando di natura. Oggi, nella giornata mondiale dell’ambiente, ho voluto ricordare questo momento tra mia figlia e me per riflettere, assieme a voi, su come possiamo ripartire, dopo la pandemia, con un’attenzione particolare all’ecologia e alla sostenibilità. Il coronavirus ci ha messo a dura prova ma ci ha anche posto davanti ad una grandissima occasione, quella di cambiare radicalmente il nostro futuro, puntando su ricerca scientifica, ecologia, sviluppo sostenibile, riduzione dell’inquinamento, rispetto dell’ambiente e uso consapevole delle risorse del nostro pianeta. Abbiamo un’opportunità che non possiamo sprecare e che potrà garantire un futuro migliore ai nostri figli e alle future generazioni.(Rin)