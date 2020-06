Decreto Scuola: Casa (M5s), bloccare conversione è vanificazione sforzi per assunzioni precari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bloccare la conversione del decreto Scuola come stanno tentando di fare le opposizioni vuol dire vanificare tutti gli sforzi compiuti finora per assumere un numero maggiore di docenti precari, far saltare le corrette procedure di immissione in ruolo e lo svolgimento ordinato dei concorsi. Così Vittoria Casa, relatrice del Movimento 5 stelle del decreto Scuola, in votazione a Montecitorio. "Inconcepibile che non si riesca a riconoscere il valore di questo provvedimento per il mondo della scuola e l'importanza delle 80.000 assunzioni che verranno realizzate nei prossimi mesi, e al contrario si preferisca attirare l'attenzione facendo ostruzionismo in Aula", si legge in una nota. "Non è così che si sta dalla parte dei lavoratori della scuola, non è così che si aiuta il Paese a reagire e a risollevarsi dopo la tempesta degli ultimi mesi", ha concluso. (Com)