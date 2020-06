Scuola: Molinari (Lega), battaglia ad oltranza della Lega al fianco di insegnanti e studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega è in aula da 24 ore per dire no allo sfacelo della scuola che il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina sta per lasciare in eredità a insegnanti, studenti e genitori. Lo dichiara Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera, secondo cui nessuna chiarezza su come riapriranno le scuole a settembre, stanziamenti ridicoli per adeguare l'edilizia scolastica alle nuove esigenze di sicurezza che richiedono un distanziamento tra i banchi di almeno un metro, nessuna stabilizzazione per chi lavora da anni nelle scuole e 160 mila precari che resteranno senza lavoro. "Taglio delle cattedre e conseguente contrazione del numero dei docenti che porterà ad un anacronistico accorpamento delle classi che va contro le linee guida degli esperti della stessa Azzolina. Stesso triste destino per le scuole paritarie: 900 mila alunni, 130 mila lavoratori e 13 mila istituti abbandonati al loro destino. La Lega continua la sua battaglia in aula al fianco di insegnanti e studenti. Peccato che il ministro Azzolina si sia visto pochissimo in aula...", aggiunge.(Rin)