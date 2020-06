Roma: fermato per un controllo in metro aveva un taglierino in tasca, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, ieri mattina hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nelle stazioni treni di Roma Lido e della metropolitana linea B stazione San Paolo, insieme agli agenti della sezione operativa della Questura, di una squadra del reparto Mobile e della Polizia locale Roma Capitale – VIII gruppo Tintoretto. Sono state 11 le persone straniere, sprovviste di documenti, accompagnate presso il Gabinetto di Polizia scientifica per il fotosegnalamento e poi presso l'ufficio immigrazione. In particolare, un tunisino è stato denunciato poiché trovato in possesso di un taglierino di 13 centimetri. Al termine del servizio sono state identificate 55 persone di cui 37 straniere e 25 con pregiudizi di Polizia; 5 i controlli a minimarket settore alimentare e 5 controlli a banchi rotazione settore alimentare, senza nessuna violazione riscontrata. (Rer)