Ue: Di Maio, se confermata proposta Commissione saremo fra principali beneficiari Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se dalla proposta della Commissione Ue non ci discosta molto rispetto al Recovery Fund, l’Italia sarà fra i principali beneficiari di queste risorse. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa congiunta con l’omologo tedesco Heiko Maas a Berlino. Di Maio ha sottolineato che questi fondi saranno utili “rispetto a tutto ciò che può creare lavoro e sviluppo economico”. Il ministro ha parlato anche dei rapporti con la Germania. “Non ho mai percepito delusione nei confronti della Germania in Italia: ricordo che la Germania durante la pandemia ha accolto i nostri pazienti quando le terapie intensive di alcune regioni italiane stavano scoppiando e per questo gli saremo sempre grati”, ha detto il titolare della Farnesina. “La solidarietà ricevuta in quel momento resterà sempre nel nostro cuore. Un gesto che molti danno per scontato perché siamo entrambi in Europa e siamo amici, ma nel momento del bisogno si vedono gli amici e ancora una volta gli amici c’erano”, ha aggiunto Di Maio. (Geb)