Scuola: Di Meglio (Gilda), risorse assenti, ragioni sciopero rafforzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In assenza di investimenti cospicui e di una strategia realmente efficace per la ripresa delle attività didattiche "si rafforzano ulteriormente le motivazioni dello sciopero indetto per l'8 giugno". Lo dichiara Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, commentando la riunione di coordinamento che si è svolta ieri con il presidente del Consiglio, i sindacati, le ministre dell'Istruzione e dei Trasporti, il capo della Protezione civile, il coordinatore del Cts e i rappresentanti degli enti locali. "L'incontro presieduto dal presidente Conte è stato una lunga maratona di parole dalla quale, purtroppo, l'istruzione è uscita perdente. In assenza di investimenti cospicui e di una strategia realmente efficace da mettere in campo per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza a settembre, si rafforzano ulteriormente le motivazioni dello sciopero indetto per l'8 giugno", si legge in una nota. "Ad ascoltare le parole dei suoi esponenti, sembra che il Governo non si renda conto dei problemi concreti che comporta l'organizzazione e la gestione del ritorno in classe di milioni di alunni e docenti. Non è un caso, infatti, – afferma Di Meglio – che anche Regioni e Comuni abbiano posto l'accento sulle tante criticità legate alla riapertura delle scuole e abbiano lanciato l'allarme su risorse e organici. Si tratta di preoccupazioni gravi che condividiamo in pieno e che esigono risposte urgenti in termini di investimenti dedicati all'incremento del personale e all'edilizia. Ma i poco più di 300 milioni di euro destinati alla scuola dal Decreto Rilancio saranno a stento sufficienti per l'acquisto delle mascherine. E gli altri fondi sbandierati dalla ministra Azzolina non sono attualmente disponibili per essere utilizzati adesso". (segue) (Com)