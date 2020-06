Scuola: Di Meglio (Gilda), risorse assenti, ragioni sciopero rafforzate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo al ruolo degli amministratori locali e delle singole scuole, Di Meglio ritiene che non sia possibile scaricare su di loro ogni responsabilità, impartendo semplici e vaghe linee guida e senza predisporre, invece, un piano preciso, chiaro e articolato che fornisca istruzioni dettagliate. "Piuttosto che assegnare ai sindaci i poteri di commissari straordinari per i lavori di adeguamento strutturale delle scuole - dice il coordinatore nazionale della Gilda - proponiamo la nomina di un commissario straordinario nazionale all'edilizia scolastica. Questa figura, poi, potrebbe essere coadiuvata da rappresentati delle istituzioni locali"."In ogni caso, a sentire la ministra Azzolina che si augura la scomparsa del Covid-19 entro settembre per consentire la riapertura in sicurezza delle scuole, non ci resta che affidarci agli scongiuri", conclude amaramente Di Meglio. (Com)