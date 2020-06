Italia-Germania: Di Maio, epidemia coronavirus ha rinsaldato amicizia fra i due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania resta un partner cardine dell’Italia nel contesto europeo, e la pandemia di coronavirus ha portato a rinsaldare ulteriormente l’amicizia fra i due popoli. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Berlino con l’omologo tedesco Heiko Maas. Di Maio ha ringraziato il popolo tedesco “per esserci stato accanto” nell’epidemia di Covid-19. “Insieme abbiamo trovato modo di rinsaldare ulteriormente la nostra amicizia, e anche nel colloquio odierno abbiamo trattato numerose questioni” dell’agenda bilaterale, europea e internazionale. Il ministro ha voluto sottolineare come in nome di questa “solida amicizia fra i nostri due paesi” abbia tenuto a Berlino la sua prima missione all'estero dopo la quarantena. “Durante la fase più acuta della crisi sanitaria è arrivato un sostegno importante da parte della Germania”, ha ricordato Di Maio, sottolineando l’invio di materiale ma anche l’accoglienza di oltre 40 pazienti italiani ricoverati in terapia intensiva e la disponibilità nell’aiutare la Farnesina con le operazioni di rimpatrio dei nostri concittadini. “Da parte italiana abbiamo agevolato quanto possibile il transito turisti tedeschi da Grecia e Marocco”, ha aggiunto Di Maio. Il ministro degli Esteri ha quindi messo in luce l’importanza di mantenere salde relazioni economiche, in virtù non solo della già esistente complementarità a livello di sistemi commerciali, ma anche e soprattutto a fronte degli “enormi danni” causati dalla pandemia, per cui sono ora necessarie “politiche comuni lungimiranti e di ampio respiro”. “Siamo stati fra i primi a essere colpiti” dalla pandemia, ed è stato “un impatto forte e violento, ma siamo riusciti a rialzarci applicando regole stringenti”. “I nostri popoli hanno dato dimostrazione grande responsabilità e senso civico”, ha continuato Di Maio. (segue) (Geb)