Italia-Germania: Di Maio, epidemia coronavirus ha rinsaldato amicizia fra i due paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema del turismo, il ministro ha ricordato come tale comparto sia fondamentale “per le nostre economie e per il mercato unico”, motivo per cui si rende necessario un approccio “condiviso e europeo” in materia. “Maas mi ha comunicato l’intenzione di riaprire i flussi turistici verso l’Italia dal 15 giugno, una scelta di lealtà e trasparenza che apprezziamo”. L’Italia si prende l’impegno a mantenere la trasparenza sui dati epidemiologici, “per consentire a tutti i cittadini tedeschi di visitare e il nostro paese in tutta sicurezza”, uniformando anche regole e criteri sul territorio nazionale. Sempre a livello turistico, Di Maio ha spiegato che eventuali intese fra gruppi di paesi per la riapertura della circolazione “non sono una soluzione appropriata ma costituiscono una violazione dello spirito europeo”. A questo proposito, ha proseguito il ministro, si deve “rafforzare la nostra comunità, per un’Europa più forte, che abbia il coraggio di mettere all’angolo gli individualismi”. Esiste una netta differenza fra l’idea di sovranità e quella di sovranismo, ha proseguito Di Maio, rilevando come quest’ultimo sia un “concetto strumentale e deleterio dell’impianto comunitario e degli interessi nazionali”. (segue) (Geb)