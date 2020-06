Ambiente: M5s, disastro artico impone accelerazione su cambiamento modello energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 20 mila tonnellate di diesel finite in un fiume della Russia settentrionale in seguito a un incidente nella centrale termoelettrica di Norilsk sollecitano la nostra attenzione su un tesoro, l'ambiente, che oggi celebriamo nella sua Giornata mondiale ma che purtroppo è spesso danneggiato in nome dello sfruttamento delle sue risorse. Così in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle nelle commissioni Ambiente ed Esteri alla Camera. "Il presidente Putin ha proclamato lo stato di emergenza perché la minaccia che questo sversamento rappresenta per l'Artico è davvero notevole: i prodotti petroliferi hanno già contaminato molti chilometri di fiumi e avanzano verso il mare. Si tratta di episodi che hanno ripercussioni gravissime sull'ambiente e sugli ecosistemi e che soprattutto ci fanno riflettere sul nostro modo di produrre energia, ancora troppo legato ai combustibili fossili", continuano i deputati. "Oltre a contribuire a ridurre le possibilità di disastri del genere, agevolare la transizione del sistema energetico nazionale verso la decarbonizzazione, incentivando la produzione da fonti rinnovabili, rappresenta la strada maestra anche per ridurre l'inquinamento e i cambiamenti climatici e gli effetti negativi sulla biodiversità e i nostri ecosistemi. Il MoVimento 5 Stelle è impegnato da sempre in questa battaglia che ha portato già all'approvazione del decreto Clima e all'inaugurazione del Green New Deal che vuole assicurare all'Italia un futuro più verde e più sostenibile", concludono i deputati. (Com)