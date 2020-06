Italia-Usa: Di Maio, valutiamo attentamente proposta Trump su G11

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia valuta attentamente la proposta del presidente statunitense Donald Trump in merito a un possibile cambio del formato del G7 in un “G11”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di una conferenza stampa congiunta con l’omologo tedesco Heiko Maas a Berlino. “Noi valutiamo attentamente ogni proposta che possa favorire il dialogo internazionale, soprattutto se viene dai nostri alleati. L’Italia crede in tutti i consessi di dialogo che favoriscano il coordinamento economico, di cooperazione internazionale, di aiuto ad altri popoli e di sviluppo economico”, ha detto Di Maio. “Ciò che vedo è un mondo che sta cambiando e qualsiasi proposta che vada nella direzione di intercettare questo cambiamento sarà vitale”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. (Geb)