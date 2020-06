Sud Sudan: sparatoria per disputa terriera, deceduto ufficiale dell'esercito all'origine dei fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficiale dell'esercito sud sudanese che ieri ha condotto una sparatoria alla periferia della capitale Giuba provocando cinque morti e sette feriti è a sua volta deceduto. Lo ha confermato ai media locali il portavoce presidenziale Ateny Wek Ateny, precisando che all'origine della disputa ci sarebbe stato un diverbio su una proprietà terriera. Si precisa così la dinamica dei fatti avvenuti ieri. Secondo alcuni testimoni l'ufficiale Lual Okook Wol Kiir, conosciuto con il nome di Lual Akook, avrebbe cercato di sottrarre con la forza la terra di proprietà dei civili, intervenendo con i militari per sedare le proteste dei cittadini. I militari avrebbero da subito iniziato a sparare ai civili, uccidendo come detto cinque persone in totale, quattro uomini ed una donna. A quel punto, l'uccisione di civili disarmati ha provocato una forte reazione popolare: numerose persone sono scese in strada chiedendo giustizia per le vittime e le dimissioni di Kiir: ma Akook, che come affermato ieri da alcuni testimoni è un lontano cugino del presidente, avrebbe ordinato ai militari ed alla polizia di aprire il fuoco sui manifestanti. Nella sparatoria l'ufficiale sarebbe rimasto gravemente ferito, poi arrestato dalle autorità per le denunce dei testimoni e quindi ricoverato in ospedale, dov'è morto in seguito.(Res)