Libia: Di Maio, la situazione sul terreno ci preoccupa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione sul terreno in Libia preoccupa le autorità italiane, con la possibilità che la crisi degeneri in una escalation regionale e internazionale. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Berlino con l’omologo tedesco Heiko Maas. Di Maio ha condannato il “continuo afflusso di armamenti” e la presenza di mercenari in Libia, chiedendo la cessazione di queste attività. Al contempo, ha proseguito il ministro, il dialogo politico avviato con la conferenza di Berlino resta “l’unico credibile per superare la crisi”, ricordando anche la ripresa del dialogo nella commissione militare congiunta 5+5 a Ginevra. Di Maio ha rinnovato l’appello a tutte le parti per sospendere le ostilità per la ripresa del dialogo sotto l’egida delle Nazioni Unite. In questo contesto, il titolare della Farnesina ha anche messo in luce “l’importanza dell’operazione Irini, con un ruolo centrale dell’Ue”, con il contributo a livello di mezzi militari e capacità satellitari e affermando “l’impegno al ‘naming and shaming’ verso coloro che violeranno embargo”. (Geb)