Carabinieri: Leodori, grazie per straordinaria vicinanza a cittadini

- Esprimo a lei, e alle donne e gli uomini dell’Arma dei carabinieri che operano nel Lazio "il sentito ringraziamento per il lavoro fondamentale che l’Arma ha portato avanti anche in questo periodo particolarmente difficile, per proteggere la salute dei cittadini con una straordinaria vocazione di vicinanza alle necessità delle nostre comunità". Lo scrive il vice presidente della regione Lazio Daniele Leodori in un messaggio inviato al comandante della Legione carabinieri del Lazio generale di brigata Marco Minicucci in occasione del 206mo anniversario di fondazione dell’Arma dei carabinieri. (Com)