Francia: Parigi, prefettura vieta 2 raduni davanti ambasciata Usa in omaggio a Floyd

- La prefettura di Parigi ha vietato due raduni previsti per il 6 giugno davanti all'ambasciata degli Stati Uniti in omaggio a George Floyd, l'afroamericano ucciso a Minneapolis durante un fermo della polizia. Gli eventi non sono autorizzati dal decreto del 31 maggio relativo allo stato di emergenza sanitaria che vieta ogni raduno nello spazio pubblico con più di dieci persone", si legge nella nota. La Prefettura fa inoltre allusione alle "violenze" e agli "incidenti" che si sono verificati il 2 giugno scorso, sempre a Parigi, a margine della manifestazione di protesta contro le violenze delle forze dell'ordine. Il portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, ha dichiarato che questi assembramenti "non dovrebbero tenersi". (Frp)