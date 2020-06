Imprese: Aeroporti di Puglia registra utile di 5,157 milioni al 31 dicembre, forte aumento del traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aeroporti di Puglia ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2019 con un utile di esercizio pari a 5,157 milioni di euro, con un aumento del 36,7 per cento rispetto all’anno precedente. Stando al comunicato stampa diramato al termine della riunione del consiglio di amministrazione, il valore della produzione si è attestato a 105,012 milioni di euro con un incremento di 5,22 punti percentuali su base annuale. In aumento anche i ricavi delle vendite e delle prestazioni, in funzione della forte crescita che ha interessato il traffico passeggeri. Positiva poi la differenza tra valore e costi della produzione, attestatasi a 7,979 milioni di euro a seguito della politica di efficientamento della gestione e di miglioramento della produttività avviata dal Cda nell’ottica del rafforzamento patrimoniale dell’azienda. Per quanto riguarda il margine operativo lordo (Ebitda) e il risultato ante oneri finanziari (Ebit), si sono attestati rispettivamente a 28,6 e 7,98 milioni di euro. (segue) (Com)