Imprese: Aeroporti di Puglia registra utile di 5,157 milioni al 31 dicembre, forte aumento del traffico (2)

- Riunitosi sotto la presidenza di Tiziano Onesti, il Cda ha poi deliberato la destinazione dell’utile a fondo di riserva, al fine di rafforzare il patrimonio netto aziendale in considerazione delle pesanti conseguenze economiche e finanziarie che la rete aeroportuale pugliese subirà per via dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. Nell’illustrare i dati di bilancio, Onesti ha dichiarato che “Aeroporti di Puglia archivia un 2019 molto soddisfacente sotto il profilo delle performance economiche e dello sviluppo della rete aeroportuale in continuità con i risultati degli ultimi anni”. Un anno da incorniciare, ha aggiunto, per gli “eccellenti risultati ottenuti sia per la crescita del traffico passeggeri, sia per il raggiungimento di obiettivi di solidità patrimoniale e di redditività in una prospettiva di sostenibilità a valere nel lungo termine e nel rispetto delle aspettative di tutti gli stakeholder”. In questa direzione, ha continuato, l’adesione al Global Compact rappresenta “un vincolo voluto e cercato che ispira continuamento il processo decisionale di vertice, i comportamenti organizzativi ai vari livelli e la cultura aziendale”. (segue) (Com)