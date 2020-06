Imprese: Aeroporti di Puglia registra utile di 5,157 milioni al 31 dicembre, forte aumento del traffico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cda ha poi evidenziato come tutti i principali indicatori evidenzino la validità delle scelte adottate in materia di miglioramento delle performance aziendali, grazie anche al rafforzamento patrimoniale assicurato a favore dello sviluppo della Rete aeroportuale pugliese dagli azionisti, e in particolare dalla Regione Puglia che non ha mai fatto mancato il pieno sostegno alle traiettorie di crescita della società. “Un aspetto, questo, di fondamentale importanza in un contesto profondamente segnato dall’emergenza sanitaria, e che ci fa guardare con maggiore fiducia alla possibilità di superare questa difficile fase nazionale e globale”, ha detto Onesti, sottolineando che Aeroporti di Puglia “ha le carte in regole per riprendere il percorso di sviluppo”. Un risultato, ha concluso, ha il Cda “vuole condividere con tutta la struttura aziendale che, per competenze e valori, rappresenta un autentico patrimonio e che costituisce un elemento essenziale per riavviare la crescita del network aeroportuale pugliese quale fattore strategico per lo sviluppo dell’economia della regione”. (Com)