Cultura: Ciacciarelli (Lega), con fondi per cinema rilanciamo settore, ma snellire burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta, al di là delle appartenenze politiche, "oggi abbiamo dimostrato di avere a cuore il sistema del cinema del Lazio. Tanto è vero che il voto in presenza in commissione ha rispecchiato questa azione che stiamo portando avanti. La dotazione finanziaria nel triennio 2020-2022 ammonta a 35,6 milioni di euro". Lo dichiara, in una nota, il presidente della quinta commissione consiliare permanente, Cultura, spettacolo, sport e turismo, Pasquale Ciacciarelli (Lega), al termine della seduta che si è svolta ieri in Consiglio regionale del Lazio, che ha visto l'approvazione, a maggioranza, della proposta di legge regionale n. 174, d'iniziativa della Giunta regionale, "Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo". "Sicuramente sarà un nuovo rilancio per questo settore, un settore strategico per il Lazio che deve essere supportato da un'azione unanime di tutti i partiti politici. In merito ai finanziamenti – ha spiegato Ciacciarelli - chiederemo alla Giunta di essere aggiornati sulla stesura dei bandi, perché prima si riesce a pubblicare i bandi, prima riusciremo a erogare i fondi. Soprattutto chiediamo un alleggerimento della parte burocratica: snellimento delle procedure e controlli a posteriori. Come commissione cercheremo di monitorare tutto l'iter". (Com)