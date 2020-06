Libia: colloquio tra viceministro Russia e ambasciatore Francia, focus su cessate il fuoco e ripresa negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro degli Esteri della Russia, Mikhail Bogdanov, ha incontrato l'ambasciatore della Francia a Mosca, Pierre Lévy. per colloqui sulla crisi libica. Nel corso della riunione è stata discussa la situazione in Libia, sottolineando la necessità di un urgente cessate il fuoco nel paese e della ripresa dei negoziati intra-libici. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo. I colloqui in videoconferenza si sono svolti su iniziativa della parte francese. "Durante lo scambio di opinioni approfondito sulle pressanti questioni mediorientali, è stata posta particolare attenzione alla situazione in Libia. È stata sottolineata l'assenza di alternative alla risoluzione politica della crisi, nonché la necessità di cessare con urgenza le attività militari e riprendere negoziati intra-libici inclusivi, sulla base delle decisioni prese durante la conferenza internazionale sulla Libia, ospitata a Berlino il 19 gennaio, e della risoluzione 2510 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota. Bogdanov e Levy hanno anche discusso della soluzione dei due stati al conflitto israelo-palestinese.(Rum)