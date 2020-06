Trasporti: Di Marco (M5s) su divieto bici in treno, misura va ripensata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il M5S Lombardia ha depositato un'interrogazione che chiede alla Lombardia il ripristino della possibilità di trasportare sui treni regionali le biciclette almeno nelle fasce orarie non di punta. Da ieri infatti è sospesa la possibilità di trasporto di mezzi a due ruote a meno che non siano pieghevoli, mentre sono ammessi "esclusivamente monopattini". Nicola Di Marco, Consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: "Comprendiamo la necessità di non generare affollamenti, ma questa decisione va ripensata. Il potenziamento del servizio, e non le limitazioni o gli ostacoli, devono essere la logica da seguire per consentire di muoversi in Lombardia in totale sicurezza con i trasporti pubblici. La Lega che protesta contro la burocrazia in piazza senza mascherine e senza distanziamento a casa propria ora si inventa queste regole a danno del cittadino, tramite le decisioni dei vertici di Trenord, controllata di Regione Lombardia". (Com)