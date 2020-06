Rigopiano: Di Nicola (M5s), subito i risarcimenti per le famiglie delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quasi tre anni e mezzo dalla dolorosa tragedia dell'hotel Rigopiano, l'iter amministrativo per l'erogazione degli indennizzi alle famiglie delle vittime non è stato ancora ultimato. Lo afferma in una nota il senatore abruzzese Primo Di Nicola (M5s). "Nel decreto Semplificazione approvato a febbraio 2019, furono stanziati 10 milioni di euro per questi risarcimenti. Lo scorso autunno palazzo Chigi istituì una commissione tecnica apposita, con il coinvolgimento dei sindaci dei comuni di residenza delle vittime, per individuare i destinatari di queste risorse. La procedura però risulta ancora ferma: per tale motivo, ho depositato un'interrogazione parlamentare rivolta alla presidenza del consiglio dei Ministri per avere lumi su questo ritardo e sulle relative variazioni di bilancio. L'emergenza del Coronavirus ha acuito le difficoltà per queste famiglie, e l'iter va riattivato immediatamente", aggiunge.(Rin)