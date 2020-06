Ue: Commissione, proposta Next Generation ha tutte chance di essere adottata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della Commissione europea del Next Generation Eu ha tutte le chance di essere adottata. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer. "La presidente (della Commissione europea, Ursula von der Leyen) condivide l'ottimismo dell'intero collegio sul fatto che abbiamo presentato una proposta che ha tutte le chance di essere adottata dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo. Ovviamente, ci sarà un processo negoziale, è normale. La prima fase inizierà al prossimo Consiglio europeo che avrà luogo in video conferenza il 19", ha detto. "Certamente sappiamo che ci sono diversi punti di vista che si esprimono su questo piano e che un accordo deve essere trovato. Ma potete essere sicuri che non abbiamo fatto la proposta senza avere l'intima convinzione che questa proposta è la buona base per un accordo", ha concluso. (Beb)