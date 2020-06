Milano: De Corato, grazie ad agenti polizia per arresto pusher su monopattino elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Agli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Scalo Romana va il mio ringraziamento per l'attività svolta contro l'ennesimo pusher. Considerato che lo spacciatore si è dileguato con un monopattino elettrico mi chiedo se sia un sostenitore delle piste ciclabili e della mobilità 'green' promossa dal Governo e dal Comune di Milano. Di certo, non è bastata l'agilità del mezzo: i poliziotti sono stati abili e lo hanno prontamente arrestato". Così l'assessore regionale alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato commenta l'arresto di uno spacciatore 28enne avvenuto questa mattina nei pressi di viale Lucania. In casa, il malvivente nascondeva 2 chili e mezzo circa di hashish, 2,5 grammi di cocaina, 4,5 grammi di Mdma e oltre 11 mila euro in contanti.(Com)